Макрон готовий приїхати в Київ за однієї умови [ Редагувати ]
Французький президент Еммануель Макрон прагне приїхати до України з метою досягнення конкретного результату в питанні встановлення миру, а не заради візиту як такого. Про це повідомляє BFMTV.
Президент Франції не відмовляється від поїздки в Київ. Однак, Макрон не хоче, щоб візит перетворився у формальність.
Я готовий поїхати в Київ чи в будь-яке інше українське місто, але я не хочу їхати туди лише заради того, щоб відвідати посольство. Я хотів би, щоб цей візит призвів до результатів у цьому процесі, допоміг налагодити діалог між президентами України та росії.
по темі
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловився щодо ймовірної битви Збройних сил України з російськими окупантами за Донецьку та Луганську області
Сполучені Штати Америки нададуть Україні ще більше зброї, щоб протистояти російським військам
Ненависть має програти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський
Останній тиждень-два перед виборами підтримка Макрона почала потроху спадати. А його головної суперниці - Марін Ле Пен - навпаки - стрімко зросла.
В суботу вранці, 9 квітня, в Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА