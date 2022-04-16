Суд відправив Медведчука під арешт [ Редагувати ]
Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід депутату Віктору Медведчуку. Про це повідомляє BBC.
Личаківський районний суд Львова обрав політику та куму володимира путіна Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
За наслідками розгляду вказаного клопотання слідчий суддя залишив підозрюваному Медведчуку Віктору Володимировичу обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.
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