ЄС хоче прискорити угоду про надзвичайні правила заповнення газових сховищ [ Редагувати ]
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Депутати Європарламенту, які ведуть переговори про надзвичайні правила заповнення європейських газових сховищ, наполягають на укладенні угоди в найближчі два місяці. Це повинно створити буфер пропозиції до зими, коли попит на газ для опалення досягає піку.
Оскільки блок прагне зменшити вплив москви, яка постачає близько 40% газу в ЄС, і готується до можливих перебоїв з поставками, пропоновані правила вимагатимуть від країн заповнити свої газові сховища не менше ніж на 90% до 1 листопада з 2023 року і 80% цього року.
Депутат ЄС Єжи Бузек, колишній прем'єр-міністр Польщі і провідний законодавець парламенту за правилами, сказав, що команда парламенту сподівається почати переговори з країнами ЄС через два тижні і укласти угоду, за яку законодавці можуть проголосувати в червні. Парламент і країни ЄС повинні схвалити закон.
На узгодження і затвердження закону ЄС може піти близько двох років, але правила щодо газу були прийняті в прискореному порядку.
Невирішені питання включають в себе те, що буде робити ЄС, якщо країни не зможуть заповнити свої сховища, і чи повинен цільовий показник заповнення в цьому році також становити 90%. Газосховища ЄС в даний час заповнені на 29%.
"Нам необхідно точно визначити набір ефективних заходів, що вживаються Єврокомісією в разі, якщо країни ЄС систематично не досягають цілей по наповненню", - заявив Бузек в парламентському комітеті з енергетики.
Запропоновані Єврокомісією правила вимагатимуть від країн вжиття "всіх необхідних заходів" для заповнення своїх сховищ, включаючи можливу компенсацію компаніям, які беруть участь у купівлі газу.
Країни ЄС сперечаються про те, як держави, у яких мало або зовсім немає сховищ, будуть ділити тягар покупки запасів для заповнення сховищ в інших країнах за цінами, які багаторазово підскакували з тих пір, як росія вторглася в Україну 24 лютого.
Окремо ЄС створює систему, що дозволяє країнам ЄС спільно купувати га, оскільки їх сукупна купівельна спроможність дозволить їм домовитися про нижчі ціни.
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