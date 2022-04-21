Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць, щоб компенсувати економічні втрати - Зеленський [ Редагувати ]
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Президент Володимир Зеленський розповів, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих війною з росією. Про це повідомляє RMF24.
За його словами, на реконструкцію знадобляться сотні мільярдів доларів.
Він підкреслив, що припинення війни - єдиний спосіб зупинити світову продовольчу кризу.
Зеленський також додав, що блокада українських портів у Чорному морі впливає на світову продовольчу безпеку.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сказав, що український ВВП цього року може скоротитися більш ніж на 50 відсотків.
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