Президент Володимир Зеленський розповів, що Україні потрібно 7 мільярдів доларів на місяць для компенсації економічних втрат, завданих війною з росією. Про це повідомляє RMF24.

За його словами, на реконструкцію знадобляться сотні мільярдів доларів.

Він підкреслив, що припинення війни - єдиний спосіб зупинити світову продовольчу кризу.

Зеленський також додав, що блокада українських портів у Чорному морі впливає на світову продовольчу безпеку.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сказав, що український ВВП цього року може скоротитися більш ніж на 50 відсотків.