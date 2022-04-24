Макрон перемагає на виборах президента Франції - екзитполи [ Редагувати ]
Джерело: FRANCE 24
Увечері 24 квітня у Франції завершився другий тур президентських виборів. Про це повідомляє lefigaro.fr.
За президентське крісло боролися чинний лідер Еммануель Макрон та проросійський політик Марін Ле Пен.
Результати екзитполів
Дані опитування соціологічного інституту Ifop:
- Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") - 58%;
- Марін Ле Пен ("Національне об'єднання") - 42%;
Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:
- Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") - 57,6%;
- Марін Ле Пен ("Національне об'єднання") - 42,4%;
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