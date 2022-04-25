Работает ПВО: жителей Львовской области призвали оставаться в укрытиях [ Редагувати ]
Во Львовской области утром в понедельник, 25 апреля, была объявлена воздушная тревога. Жителей региона призвали оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
"Жители Львовской области, оставайтесь в укрытиях. Работает ПВО", - написал он.
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