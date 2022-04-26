російські війська намагаються оточити укріплені позиції ЗСУ на Донбасі - британська розвідка [ Редагувати ]
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Російські сили, ймовірно, намагаються оточити добре укріплені українські позиції на сході України. Крім того, готується атака з півдня на Запоріжжя.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, місто Кремінна захоплене, а на південь від Ізюма йдуть важкі бої, в той час як російські війська намагаються просунутися до міст Слов'янськ і Краматорськ з півночі і сходу.
"Українські сили готують оборону в Запоріжжі до можливого нападу росії з півдня", - додали в Міноборони Британії.
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