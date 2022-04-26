Обіцяний окупантами евакуаційний коридор для захисників заводу "Азовсталь" і цивільних Маріуполя виявився черговою пасткою. Про це повідомляться в Telegram-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід.

По факту це вигадає так - з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин.

За його словами, після цього окупанти роблять невелику паузу і проводять обстріли з артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з "Азовсталі".

На фото можна побачити саме результат "зеленого коридору".