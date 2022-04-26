Росія обстріляла ''зелений'' коридор у Маріуполі [ Редагувати ]
Обіцяний окупантами евакуаційний коридор для захисників заводу "Азовсталь" і цивільних Маріуполя виявився черговою пасткою. Про це повідомляться в Telegram-каналі радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Росіяни не просто не зупиняли обстрілів території заводу, але вдались до обстрілів по умовному коридору на вихід.
По факту це вигадає так - з броньованої автівки у великі гучномовці робиться пропозиція здатись і вийти протягом 10-15 хвилин.
За його словами, після цього окупанти роблять невелику паузу і проводять обстріли з артилерії по житловій зоні в кордонах умовного виходу з "Азовсталі".
На фото можна побачити саме результат "зеленого коридору".
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