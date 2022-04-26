Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій.

Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема:

ПІБ,

домашні адреси,

номери телефонів,

адреси електронних пошт,

IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет".

Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України: умовно засуджених;

засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;

засуджених за особливо тяжкі злочини.

За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі.

По-перше, поповнити "людський ресурс" частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками.

По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме.