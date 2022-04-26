В Чечні на війну з Україною відправляють ув’язнених та родичів опозиціонерів [ Редагувати ]
Чеченський філіал ФСБ збирає інформацію про ув’язнених місцевих тюрем для їхньої подальшого виправляння в зону бойових дій.
Листування посадовців ФСБ містить вимогу надати особисті дані засуджених, зокрема:
- ПІБ,
- домашні адреси,
- номери телефонів,
- адреси електронних пошт,
- IP-адреси пристроїв, які використовуються для входу в "соціально-телекомунікаційну мережу Інтернет".
Негайно зібрати і надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки РФ для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України:
- умовно засуджених;
- засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;
- засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;
- засуджених за особливо тяжкі злочини.
За словами чеченських опозиційних громадських діячів такі дії мають дві цілі.
По-перше, поповнити "людський ресурс" частин, які понесли значні втрати в боях з українськими захисниками.
По-друге, придушити будь-які протестні настрої в самій Чечні. Адже нині там розповсюджена практика засудження родичів опозиціонерів. Тепер їм загрожує примусове відправлення у найгарячіші точки фронту. Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме.
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