Окупанти обстріляли житлові райони Харкова: є жертви [ Редагувати ]
У вівторок, 26 квітня російські окупанти обстрілюють житлові райони Харкова. Троє людей загинуло, ще семеро отримали поранення. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Унаслідок останнього обстрілу - 3 людини загинули, 7 осіб поранені, інформація ще уточнюються. Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані.
За його словами, наразі бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі.
Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів!
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