Окупанти знову обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
Російські військові знову обстріляли громаду Сумської області з території рф. Під мінометним вогнем окупантів опинився сьогодні один із населених пунктів Есманьської громади.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні відбувся черговий обстріл одної з наших громад з території росії. З мінометів обстріляно один з населених пунктів Есманьської громади. Ми бачимо, що ці обстріли продовжуються не перший день від Бачівська до Білопілля. Практично вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів", - розповів він.
Живицький зазначив, що російські провокації останнім часом відбуваються все частіше.
"Але ми готові дати відсіч у разі погіршення ситуації", - наголосив очільник області.
Зазначимо, що Есманська громада розташована у Шосткинському районі, поблизу міста Глухів. Центр громади - селище Есмань - розташований за 30 кілометрів до кордону з рф.
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