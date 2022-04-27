"Є дуже погані новини для росії": Подоляк про демілітаризацію України [ Редагувати ]
Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог російської федерації. Про це повідомляє в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Після вчорашньої зустрічі міністрів оборони на базі США в Рамштайні (Німеччина) поставки зброї будуть прискорені.
Однією з дивних вимог росії на початку війни була "повна демілітаризація" України. Що ж, після вчорашньої епохальної зустрічі 40 міністрів оборони країн світу маю дуже погані новини для Росії. Обсяг, швидкість, спрощена логістика, розширена номенклатура зброї - Україна істотно посилюється.
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