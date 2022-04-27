Україна виключає свою демілітаризацію, яка є однією з вимог російської федерації. Про це повідомляє в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Після вчорашньої зустрічі міністрів оборони на базі США в Рамштайні (Німеччина) поставки зброї будуть прискорені.