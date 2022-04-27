На межі виживання: у Маріуполі поранені залишаються без ліків [ Редагувати ]
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рф порушує права поранених українських військових та мирних жителів - Маріупольський польовий госпіталь на межі виживання.
Про це повідомляє уповноважена Верховоної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Через тривалу облогу та постійні обстріли російської авіації й артилерії неможливо поповнити запаси ліків - знеболювальних, антибіотиків, препаратів для наркозу.
"Оперувати людей з відірваними кінцівками, з осколковими та кульовими пораненнями доводиться під світлом налобного ліхтаря. Навіть після успішної операції поранені мають великий ризик отримати ускладнення - сепсис, перитоніт, гангрену", - пише Денисова.
У таких умовах багатьом допомогти не можуть попри те, що медики працюють цілодобово без відпочинку. Лікарів і медсестер не вистачає, серед них також є поранені й убиті.
"Пораненим необхідна термінова евакуація", - наголосила Людмила Денисова.
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Ось такою щасливою ця сім'я була ще нещодавно. До приходу "руського мира". Євген - успішний бізнесмен з Маріуполя. Власник найбільшого у півмільйонному місті магазину автозапчастин.
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