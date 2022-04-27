російська федерація продовжує придушувати спротив населення тимчасово окупованої Херсонської області. Цього ж разу розпочала агресивну інформаційно-психологічну операцію.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.

Декілька Telegram-каналів поширюють інформацію про те, що на антиросійські мітинги, нібито, приходять все менше українських громадян. Пропагандисти тим часом пояснюють це тим, що наші цивільні, нібито, "змирилися з переходом території під контроль росії та підлаштовуються під нову реальність".

Водночас, окупаційні війська насправді продовжують агресивно залякувати жителів області:

погрожують розправами;

ведуть обстріли мирних демонстрацій;

викрадають учасників мітингів.

"Проведення подібних операцій є особливо небезпечними в умовах інформаційної блокади, яку ворог прагне сформувати на тимчасово окупованих територіях Півдня України", - пише пресслужба.