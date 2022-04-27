росія проводить операцію, аби дезінформувати українців в Херсонській області - РНБО [ Редагувати ]
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російська федерація продовжує придушувати спротив населення тимчасово окупованої Херсонської області. Цього ж разу розпочала агресивну інформаційно-психологічну операцію.
Про це повідомляється в Telegram-каналі Центру протидії дезінформації при РНБО.
Декілька Telegram-каналів поширюють інформацію про те, що на антиросійські мітинги, нібито, приходять все менше українських громадян. Пропагандисти тим часом пояснюють це тим, що наші цивільні, нібито, "змирилися з переходом території під контроль росії та підлаштовуються під нову реальність".
Водночас, окупаційні війська насправді продовжують агресивно залякувати жителів області:
- погрожують розправами;
- ведуть обстріли мирних демонстрацій;
- викрадають учасників мітингів.
"Проведення подібних операцій є особливо небезпечними в умовах інформаційної блокади, яку ворог прагне сформувати на тимчасово окупованих територіях Півдня України", - пише пресслужба.
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