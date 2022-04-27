Зеленський: росія почала нову серію енергетичного шантажу європейців [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Рішення обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію - черговий аргумент на користь того, що Європа не може сподіватися на збереження нормальної економічної співпраці з рф.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"росія розглядає як зброю не тільки газ, але і будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торгівельним напрямком можна скористатися. Але скористатися, щоб шантажувати європейців політично, або щоб посилити російську воєнну машину, яка розглядає вільну Європу як мішень", - наголосив Володимир Зеленський.
Він також додав, що Європі потрібно швидше усвідомлювати те, що з росією не можна бути у торгових відносинах. Тоді скоріше можна буде гарантувати стабільність європейським ринкам.
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