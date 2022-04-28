У Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Генсек ООН заявив, що робить все можливе для евакуації людей з "Азовсталі".

Зокрема, Гутерріш назвав Маріуполь "кризою в кризі".

Також він заявив, що проводяться всі необхідні дії для евакуації людей із металургійного комбінату "Азовсталь".

Гутерріш сказав, що у нього були інтенсивні переговори з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю

Президент Зеленський вважає, що успішний результат ще можливий "в частині деблокування" заводу "Азовсталь" у Маріуполі.