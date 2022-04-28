Зеленський після зустрічі з генсеком ООН вірить у можливість евакуації з "Азовсталі" [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Генсек ООН заявив, що робить все можливе для евакуації людей з "Азовсталі".
Зокрема, Гутерріш назвав Маріуполь "кризою в кризі".
Також він заявив, що проводяться всі необхідні дії для евакуації людей із металургійного комбінату "Азовсталь".
Гутерріш сказав, що у нього були інтенсивні переговори з Зеленським, щоб евакуація з Маріуполя стала реальністю
Президент Зеленський вважає, що успішний результат ще можливий "в частині деблокування" заводу "Азовсталь" у Маріуполі.
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