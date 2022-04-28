Глава офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на ракетний удар по Києву під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Керівник ОП закликав позбавити росії права вето в Раді Безпеки Організації.

За його словами, сьогоднішній обстріл Києва - це доказ того, що потрібно якомога швидше перемогти росію і світ повинен об'єднатися навколо України. Єрмак додав, що для цього необхідно більше зброї, допомоги та зусиль щодо розв'язання гуманітарних питань.

Глава ОП підкреслив, що Україна щодня платить велику ціну за захист демократії і свободи. Він зазначив, що український народ не може програти.

"росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН", - підсумував Єрмак.