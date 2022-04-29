У п'ятницю, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни.

Впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас.

Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.