Ленд-ліз для України: Зеленський зробив заяву [ Редагувати ]
У п'ятницю, 29 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що він вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу за аналог знаменитої програми ленд-лізу, яка дуже допомогла боротьбі проти нацистів у часи Другої світової війни.
Впевнений, зараз ленд-ліз допоможе Україні та всьому вільному світу подолати ідейних спадкоємців нацистів, які розв'язали війну проти нас.
Ленд-ліз та інші програми підтримки України – це конкретний доказ того, що свобода й нині вміє захищатися від тиранії.
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