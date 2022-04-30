Київ запропонував Пекіну стати одним із гарантів безпеки України [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки України.
Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Сіньхуа.
"Наразі Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інші великі держави. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки", - сказав Кулеба.
Він також звернувся з офіційним проханням до Пекіна продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні, наголосивши, що вона є дуже важливою для України в такий складний період.
"Я хотів би висловити вдячність міністру Ван І за його зауваження щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та його готовність домагатися перемир’я дипломатичними зусиллями. Я також дякую Товариству Червоного Хреста Китаю за надання гуманітарної допомоги на суму 5 мільйонів юанів", - додав голова МЗС.
Також він зазначив, Україна сподівається, що Китай закликатиме росію до припинення вогню.
по темі
Російські окупанти і далі продовжують здійснювати протиправні дії на захоплених територіях Харківської області
З "Азовсталі" вдалося провести евакуацію цивільних
Ракетний удар по аеропорту Одеси нанесли з території окупованого Криму
Переговорний процес між Україною та росією сповільнився через вичерпні матеріали про звірства російських військових під Києвом
Зазначається, що зараз помітно пожвавилося життя столиці, все більше людей на вулицях, автівок на дорогах