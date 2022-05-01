Кабінет Міністрів України розірвав ще одну угоду про співпрацю з росією. Цього разу у сфері рибного господарства.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Повідомляється, що Кабмін прийняв постанову про денонсацію угоди з урядом росії про співпрацю в галузі рибного господарства.

"Війна Росії проти України докорінно змінила сферу дії зобов'язань, що підлягають виконанню відповідно до угоди від 24 вересня 1992 р. між урядом України і Росії про співпрацю в галузі рибного господарства", - йдеться в повідомленні.