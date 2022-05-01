Евакуація з "Азовсталі": з'явилося відео порятунку людей з Маріуполя [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Сьогодні, 1 травня, відбулася евакуація людей з "Азовсталі" у Маріуполі. В мережі з'явилося відео порятунку.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Маріуполь сьогодні. Евакуація з Азовсталі. Всі чекаємо маріупольців вдома. Велика подяка всім причетним від Президента, до водіїв автобусів. Від всього серця", - прокоментував відео Андрющенко.
Унікальні кадри з порятунку людей у Маріуполі надали військові полку "Азов". Відео опублікував голова фракції "Слуга Народу" у ВР, член делегації України на переговорах з рф Давид Арахамія.
"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу президента, яку координував Андрій Єрмак. Надважливу частину роботи виконали Денис Прокопенко і полк "Азов", Головне управління розвідки Міністерства оборони, команда Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Ірина Верещук. Дякуємо за підтримку ООН і Міжнародному Комітету Червоного Хреста", - написав Арахамія.
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