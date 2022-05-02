Евакуація з Маріуполя: окупанти влаштували фільтрацію в Мангуші [ Редагувати ]
Окупанти влаштували фільтрацію для евакуйованих жителів Маріуполя. Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Процедура проводитиметься в Мангуші по дорозі на підконтрольну Україні територію.
За його словами, для евакуйованих з Маріуполя буде посадка в автобуси в селищі Мангуш.
Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко.
Крім того, посадка в автобуси буде і в Бердянську на Луначарському кільці. Також до колони можна приєднатися на власному авто.
За часом посадок по пунктах маршруту-час залежить від проходження колони. Тому час посадки не призначено. Розуміємо, але потрібно буде чекати.
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