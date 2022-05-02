Окупанти влаштували фільтрацію для евакуйованих жителів Маріуполя. Про це повідомляє в Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Процедура проводитиметься в Мангуші по дорозі на підконтрольну Україні територію.

За його словами, для евакуйованих з Маріуполя буде посадка в автобуси в селищі Мангуш.

Увага. Фільтрація в Мангуші буде, але росіяни обіцяють провести швидко.

Крім того, посадка в автобуси буде і в Бердянську на Луначарському кільці. Також до колони можна приєднатися на власному авто.