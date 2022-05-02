ЗСУ знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці - Арестович [ Редагувати ]
Збройні сили України знищили російський склад боєприпасів у Чорнобаївці. Сьогодні були повідомлення про потужний вибух під Херсоном.
Про це повідомляє у Facebook радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. "Хто зачепіть Неньку, тому не забариться". І так - багато разів поспіль", - зазначив він.
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