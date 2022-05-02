російські війська хотіли втілити у Херсоні дві божевільні ідеї - розвідка [ Редагувати ]
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У Херсоні росіяни 27 квітня збиралися провести псевдореферендум. Однак, їхні плани змінились і стало відомо про дві божевільні ідеї окупантів.
Про це повідомляє в інтерв'ю керівник Головного управління розвідки при Міноборони України Кирило Буданов для "НВ".
За його словами, у окупантів головна проблема - кадровий голод.
"Потенційні колаборанти, на яких вони робили ставку перед війною, у багатьох випадках себе абсолютно не виправдали. Певна кількість людей погодилася на співпрацю. Але досить невисокий відсоток із тих, хто це зробив, насправді здатен керувати хоча б якимось районом міста", - сказав керівник ГУР.
Зокрема, першою ідеєю, що вони хотіли зробити це - відтворити Таврійську губернію, яка існувала нетривалий час у hосійській імперії. Зазначається, що це територія Криму, Херсонщини, частково Миколаївщини і навіть трохи Донецької області і Запоріжжя, з адміністративним центром у місті Сімферополь. До того ж це та ідея, яку вони зараз проштовхують.
Друга ідея - так зване Небесне місто. Мова йде про Одеську область, Херсонську область, частину Миколаївської області, місто Дніпро і частина Донецької області.
"Була така концепція. Ще раз кажу: це - хворий розум. Ось ці дві божевільні ідеї, які вони всерйоз для себе сприймають і зараз намагаються відтворити", - додав Буданов.
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