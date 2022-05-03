В Україні через війну загинули 220 дітей [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну загинули 220 дітей. При цьому постраждали понад 406.
"Понад 626 дітей постраждали в Україні в результаті збройної агресії рф. За офіційними даними, 220 дітей загинули і понад 406 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в:
- Донецькій області - 139,
- Київській - 115,
- Харківській - 95,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 45,
- Миколаївській - 43,
- Луганській - 37,
- Запорізькій - 27,
- Сумській - 17,
- у Києві - 16,
- Житомирській - 15.
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