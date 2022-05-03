У вівторок, 3 травня, міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що евакуацію жителів міста зривають російські окупанти.

"Ми чекали, що на Луначарському кільці біля Бердянська відбудеться евакуація. Там сьогодні 2 тисячі жителів Маріуполя чекають, які виїхали, дісталися Бердянська. Вони вже 2 тижні чекають на евакуацію, і ми оголосили її початок. Але ворожі російські війська руйнують наші плани, не дозволяють маріупольцям дістатися на підконтрольну Україні територію Запоріжжя", - сказав Бойченко.

За словами Бойченка, в цілому у Маріуполі залишається більше 100 тисяч жителів, які також чекають на евакуацію. Він додав, що більше 200 цивільних переховуються на заводі "Азовсталь".

"Вчора після евакуації відразу розпочалася атака на "Азовсталь", відразу пішли танки, важка артилерія, підійшли кораблі і почалася велика "визволительна операція", - зазначив мер.