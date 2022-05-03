"Маємо нарешті перший результат евакуаційної операції з "Азовсталі"" - Зеленський [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 3 травня, президент України Володимир Зеленський зробив заяву на своїй сторінці в Telegram.
Маємо нарешті результат, перший результат нашої евакуаційної операції з "Азовсталі" в Маріуполі, яку ми організовували дуже довго. Це потребувало багатьох зусиль, довгих переговорів і різного посередництва. Сьогодні до Запоріжжя прибули 156 людей. Це жінки, діти.
"Вони були понад два місяці у сховищах. Тільки уявіть! Наприклад, дитині шість місяців, два з яких вона провела під землею, рятуючись від бомб, обстрілів. Нарешті ці люди – у повній безпеці. Вони отримають усю необхідну допомогу", - додав він.
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