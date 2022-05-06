Зеленський підписав закон про дерадянізацію українського законодавства [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства України. Тепер з офіційних документів зникне низка термінів радянської епохи.
Про це повідомляє спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в Facebook.
Зазначається, що парламент проведе "очищення" законодавства України. Крім того, Кабінет міністрів найближчим часом здійснить аналогічну дерадянізацію на своєму рівні. Уряд підготує нові Трудовий та Житловий кодекси, а також Кодекс про адміністративні проступки.
Зокрема, з законодавчих документів зникнуть:
- згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції";
- "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства";
- посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
- пріоритети в правах комсомольців та комуністів.
Верховна Рада вже "вичистила" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).
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