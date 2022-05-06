"Прошу всіх громадян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги цими днями" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України.
Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.
"Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах", - сказав він.
Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових.
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