Українські військові знищили ще один російський катер біля острова Зміїний (відео) [ Редагувати ]
Біля острова Зміїний українські військові знищили ще один російський катер. Про це повідомляється в Telegram спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.
По цілі відпрацював ударний безпілотник "Байрактар".
В акваторії Чорного моря знищено ворожий катер типу "Серна". Дякую ЗСУ.
Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", на відео зафіксовано роботу ударного безпілотника "Байрактар" по російському катеру біля острова Зміїний.
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