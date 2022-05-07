Російські окупанти вбили трьох захисників Маріуполя під час евакуації цивільних з "Азовсталі". Ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомляється у Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка.

"За час евакуації загинули троє "азовців". Один в підбитій машині. Ще двоє від ударів російських БПЛА. Шестеро поранених. Будуть страшенно мучитись, бо ліків у бункері вже немає. Українські військові організовували та прикривали евакуацію на місці", - пише Цаплієнко.