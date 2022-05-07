Окупанти вбили трьох військових з "Азовсталі" під час евакуації цивільних [ Редагувати ]
Російські окупанти вбили трьох захисників Маріуполя під час евакуації цивільних з "Азовсталі". Ще шестеро отримали поранення.
Про це повідомляється у Telegram-каналі журналіста Андрія Цаплієнка.
"За час евакуації загинули троє "азовців". Один в підбитій машині. Ще двоє від ударів російських БПЛА. Шестеро поранених. Будуть страшенно мучитись, бо ліків у бункері вже немає. Українські військові організовували та прикривали евакуацію на місці", - пише Цаплієнко.
по темі
В п'ятницю, 6 травня, з Мріуполя евакуювали 50 люде
На понеділок, 2 травня, погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя
Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації цивільних з "Азовсталі" в Маріуполі
Повідомляється, що 79 маріупольців доїхали автобусами з Маріуполя до Запоріжжя
Мешканці Маріуполя розбирають завали, під якими знаходять 80-100 трупів під кожним будинком