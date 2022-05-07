На Луганщині окупанти скинули бомбу на школу: близько 100 людей під завалами [ Редагувати ]
Російські військові скинули авіабомбу на школу у селі Білогорівка Луганської області. В момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 людей. Рятувальники розбирають завали.
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними жителями. У Білогорівці рашисти скинули авіабомбу на школу, де ховалося майже все село, всі, хто не встиг евакуюватися", - розповів голова ОВА.
При цьому, за інформацією чиновника, у школі в момент падіння авіабомби було близько 100 людей. Станом на 21:50 рятувальникам вдалося дістати з-під завалів 30 людей.
"Рятувальна операція триває", - додав Гайдай.
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