У росії виявили 66 таборів для примусово депортованих українців. Про це повідомляє британське видання iNews.

Табори знаходяться в колишніх радянських санаторіях та інших об'єктах в таких регіонах, як Сибір, Кавказ, Північний Полярний круг і Далекий Схід.

Журналісти видання провели аналіз новин з російськими картографічними сайтами, відомі в росії як пункти тимчасового розміщення (ПВР). Вони включають десятки санаторіїв і колишніх дитячих таборів і як мінімум один центр "патріотичного виховання" і навіть колишнє звалище хімічної зброї.

Табори для депортованих українців простягаються через безкраї російські степи і 11 часових поясів над Уральськими горами від Бєлгорода на заході до віддаленого півострова Камчатка на краю Тихого океану і Владивостока в кінці Транссибірської магістралі.

Згідно з розслідуванням, в 38 таборах перебувають 6250 осіб, у тому числі 621 дитина.

Аналіз Inews показує, що в середньому в кожному з таборів проживає 162 людини. Точно журналісти дізналися про існування таборів у таких регіонах: