Повна антисанітарія та дефіцит ліків: "Азов" показав поранених бійців у підземці "Азовсталі" [ Редагувати ]
У вівторок, 10 травня, полк "Азов" опублікував фото поранених військових, які перебувають у підземеллях "Азовсталі".
"Весь цивілізований світ має побачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, поранені перебувають у повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язані нестирильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.
В "Азові" закликають ООН та Червоний хрест врятувати поранених, евакуювавши їх на підконтрольну Україні територію.
Російське командування раніше пропонувало заблокованим українським військовим (включно з пораненими) на "Азовсталі" здатися в полон. Випускати їх на українську територію росія не має наміру.
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