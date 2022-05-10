У вівторок, 10 травня, полк "Азов" опублікував фото поранених військових, які перебувають у підземеллях "Азовсталі".

"Весь цивілізований світ має побачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, поранені перебувають у повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язані нестирильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

В "Азові" закликають ООН та Червоний хрест врятувати поранених, евакуювавши їх на підконтрольну Україні територію.

Російське командування раніше пропонувало заблокованим українським військовим (включно з пораненими) на "Азовсталі" здатися в полон. Випускати їх на українську територію росія не має наміру.