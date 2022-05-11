Зеленський різко відреагував про заклики приєднати Херсон до росії [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вважає, що заяви деяких колаборантів про приєднання Херсонської області до росії не мають нічого спільного з реальністю.
Глава держави запевняє, що область буде звільнена від російських загарбників. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.
"Ті маргінали, яких російська держава знайшла собі в якості колаборантів, роблять заяви космічного масштабу та космічної дурості, як охарактеризували їх рівень ще в "Собачому серці". Але, щоб не робили окупанти, у них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю та людей", - сказав Зеленський.
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