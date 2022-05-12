Дніпропетровщину обстріляли з "Градів", є жертви - ОВА [ Редагувати ]
Вранці окупанти знову обстріляли Дніпропетровщину з "Градів". Під удар потрапила Зеленодольська громада. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
На ранок окупанти знову обстріляли Зеленодольську громаду - з "Ураганів". Поцілили по Великій Костромці та Зеленодольську...
Били як раз тоді, коли люди йшли на роботу... Один загиблий, один поранений... Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, що вночі окупанти завдали авіаударів по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.
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