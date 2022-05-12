Українська сторона фіксує імена і дії колаборантів в окупованому Херсоні. Кожного з них чекає "максимально жорстка" лава підсудних. Про це повідомляється в Telegram радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, Офіс президента відстежує всі рухи російських окупантів в Херсонській області і злочини, зокрема, насильство над людьми, масові викрадення, тортури в підвалах, крадіжки, спроби створити фіктивні управлінські структури.

Ми також фіксуємо всі нечисленні імена колабораціоністів - кожного з них обов'язково чекає ряд підсудних. Інтенсивність війни сьогодні така, що ніякої пощади зрадникам більше не буде. Тому ще раз повторю: кожного з колаборантів очікує максимально жорстка лава підсудних з подальшими великими тюремними термінами.

У той же час, він натякнув, що не всі колаборанти доживуть до суду, оскільки можуть отримати "нагороду вже зараз".