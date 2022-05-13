Зеленський розповів, про що хоче поговорити з путіним [ Редагувати ]
Володимир Зеленський готовий до перемовин із володимиром путіним стосовно відведення ворожих військ на позиції до повномасштабного вторгнення, однак все ускладнюється через все нові й нові докази звірств її військових на українських територіях.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю італійському каналу Rai1.
"Я як президент готовий говорити з путіним, але без його посередників будь-яких, і на умовах діалогу, а не на умовах ультиматуму", – підкреслив він.
Також, Зеленський додав, що умовами миру для України є повага до суверенітету, повага до територіальної цілісності, традицій, народу, мови, поваги для людей і незалежності нашої держави.
"Саме всі ці банальні, звичайні, нормальні речі порушила росія. Тому їх потрібно відновити. Що таке відновити? Вивести свої війська, деокупувати наші домівки, я вже не говорю, що треба вернути все те награбоване. Але награбували – і нехай підуть. Вийти за кордон нашої держави", – наголосив він.
Крім цього, президент України додав, що у перемовинах з росією він для початку готовий говорити про виведення російських військ із тих територій, які були вільними до 24 лютого.
"Так, ви будете на деяких наших тимчасово окупованих територіях продовжувати стояти, на жаль. Але це перший зрозумілий крок, щоб про щось говорити. Давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання", – пояснив глава держави.
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