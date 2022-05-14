Президент України Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ), який проходитиме у Давосі з 22 до 26 травня. Про це повідомляє Bloomberg.



Український президент виступить 23 травня у день відкриття конференції.

Зеленський звернеться до учасників форуму по відеозв'язку.



Окрім цього форум особисто відвідають віце-прем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко.

"Світ перебуває в історичному поворотному моменті, і це вимагає від нас негайного та швидкого вирішення поточних геоекономічних та геополітичних проблем", - зазначив прес-секретар ВЕФ Ян Цопф.

Він підсумував, що обговорення разом з українськими чиновниками подій в уряді, бізнесі та суспільстві, а також майбутнього України, яке вплине на всю глобальну спільноту, буде важливим "українським моментом".



Всесвітній економічний форум – швейцарська неурядова організація, яка найбільш відома організацією щорічних зустрічей у Давосі. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, видатні мислителі та журналісти.