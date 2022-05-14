Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою - Зеленський [ Редагувати ]
Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють цих намагань. Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону та наближає і для Донбасу, і для Приазов'я, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині", - сказав презвдент.
Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі.
"Змусимо піти й з українського моря", - додав Зеленський.
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