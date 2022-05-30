Війна, яку затіяла росія, завдає колосальних втрат державному бюджету України. Щомісяця дефіцит сягає п'яти мільярдних доларів.

Такі підрахунки озвучив очільник уряду Денис Шмигаль для ВВС.

За його словами, оскільки на сході і півдні України сьогодні йдуть важкі бойові дії із великою кількістю втрат з обох сторін, це безумовно впливає на економіку країни.



За попередніми оцінками експертів, за час воєнних дій втрачено 30-50% економіки, прогноз падіння ВВП становить стільки ж.

"У середньому близько 35% економіки сьогодні не працює, відповідно бюджет виконується орієнтовно на 50%, від 50% до 75% мирного часу планового бюджету. При цьому драматично зросли витрати на соціальні потреби, на гуманітарні потреби, на розмінування. У нас понад 300 тисяч квадратних кілометрів територій виявились замінованими. Або забрудненими снарядами і бомбами, які не розірвалися. І це ставить Україну на перше місце у світі по мінній забрудненості наших територій. Усі ці речі утворюють бюджетний дефіцит у розмірі 5 млрд дол. щомісяця", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що це - великі гроші, і у цьому Україну підтримують міжнародні партнери.



"Це великі гроші, звичайно, ми просимо партнерів нас підтримати. Отримуємо таку підтримку. Співпрацюємо з МВФ, з Міжнародним банком, Сполученими Штатами, з Європейським Союзом. Велика Британія дуже нас підтримує і не лише зброєю, а й грошима і санкціями", - додав прем'єр.