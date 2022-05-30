Постачання Збройним силам України необхідного озброєння не зробить західні країни стороною у війні з рф.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час спільного брифінгу з французькою колегою.

Дипломат закликав цивілізований світ не реагувати на маніпуляції рф і заангажованих експертів щодо зброї. Лише пряма участь іноземних військ зробить їх учасниками війни.

"Ніхто не повинен купуватися на ці заяви російських посадовців або окремих європейських політиків чи інтелектуалів, які кажуть: "Не давайте Україні зброю, бо це нас втягне у війну". Ніщо не втягне вас у війну, поки ваші солдати не почнуть за вас воювати. А ми ніколи не просили, щоб ваші солдати за нас воювали. Дайте нам необхідну зброю і ніхто у світі не буде втягнутий у цю війну", – розповів Кулеба.