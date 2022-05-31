Депутати висловили недовіру омбудсмену та зібрали підписи [ Редагувати ]
Народні депутати висловили недовіру Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій. Відповідні підписи парламентарі вже зібрали. Про це повідомляє прес-секретар "Слуги народу" Юлія Палійчук в Telegram.
Депутати зібрали підписи про висловлення недовіри Уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій.
Тепер питання про звільнення Денісової має розглянути парламентський комітет, а після цього його винесуть на засідання Верховної Ради України.
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