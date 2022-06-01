Росія проводить навчання ракетних військ з ядерним озброєнням [ Редагувати ]
Тейківська дивізія Ракетних військ стратегічного призначення проводить навчання з використанням стратегічних комплексів "Ярс".
В Іванівській області ракетні комплекси відпрацьовують маневрування і розгортання для виконання стрільб.
Повідомляється, що на навчаннях задіяно близько тисячі військовослужбовців, а також понад 100 одиниць техніки. Чи будуть в ході маневрів проводитися навчальні пуски, не повідомляється.
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