Окупаційні війська увійшли до центру Сєвєродонецька Луганської області. Ворог закріплюється в центральних районах, водночас продовжуючи руйнувати житлові будинки і об’єкти промисловості.

Про це повідомляє голов Луганської ОВА Сергій Гайдая в Telegram.

"О 18:55 вони з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську - зафіксовані пошкодження декількох приміщень. Продовжується цинічне знищення житлового фонду", - написав Гайдай.

За його словами, в Гірському росіянами зруйновано щонайменше шість будинків і місцева школа мистецтв, у Врубівці - шість будинків, у Новоіванівці - п’ять, у Сєвєродонецьку - чотири, у Лисичанську - три, у Миколаївці - два.

Штурмові дії вчора окупанти проводили у північних, південних та східних районах Сєверодонецька.