В ніч на 1 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ворог бив артилерією по одній із громад.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали", - написав Резніченко.

Він також повідомив, що. зараз у Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.