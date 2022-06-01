Ворог з артилерії обстріляв вночі Дніпропетровську область [ Редагувати ]
Джерело: Telegram
В ніч на 1 червня російські війська обстріляли Дніпропетровську область. Ворог бив артилерією по одній із громад.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали", - написав Резніченко.
Він також повідомив, що. зараз у Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.
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