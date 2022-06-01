Путін проявив слабкість у спробах окупувати Україну і вбити президента - Зеленський [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський назвав слабкістю глави кремля володимира путіна не тільки нездатності окупувати Україну, а й спроби змістити його з посади лідера. Президент впевнений, що росія програє війну.
Про це повідомив глава держави в інтерв'ю Newsmax.
Президент зазначив, що путін може продовжувати кидати бомби, але нічого він цим не доб'ється.
"Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни - це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і РФ вже продемонструвала цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що путін не може перемогти. Світ має припинити захищати його на тлі останніх звірств в Україні.
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