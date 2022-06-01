Окупанти обстріляли Харківську область: є жертви [ Редагувати ]
На ранок середи, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Харків обійшовся без постраждалих, а в регіоні - 4 загиблих та 7 поранених.
Протягом минулої доби окупанти обстріляли Київський район Харкова. Постраждалих немає. Також масовано обстрілювали Харківський, Ізюмський, Богодухівський та Чугуївський райони області.
За його словами, внаслідок цих обстрілів загинули 4 людей. Поранення отримали загалом 7 людей.
У Золочеві загинула жінка, в Іванівці Ізюмського району - 12-річний хлопчик. У с. Шестакове Чугуївського району - 2 загиблих.
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