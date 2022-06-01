росія обладнує нові позиції біля кордону з Сумською областю [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія почала обладнувати позиція на території Брянської області. За 3 кілометри від державного кордону України й Сумської області.
Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
"Наша розвідка повідомляє про те, що російські війська обладнують позиції в районах Подивоття та Некислиця, це Брянська область, росія, близько 3 км від державного кордону України", - заявив Мотузяник.
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