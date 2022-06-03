З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали 724 дитини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

З них 261 дитина загинула і ще більше 463 отримали поранення.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецької області - 187,

Київській - 116,

Харківській - 112,

Чернігівській - 68,

Луганській - 52,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 47,

Запорізький - 29,

Сумський - 17,

Києві - 16,

Житомирській - 15.

У відомстві повідомили, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі.