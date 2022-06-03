Війна в Україні: кількість поранених дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали 724 дитини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
З них 261 дитина загинула і ще більше 463 отримали поранення.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецької області - 187,
- Київській - 116,
- Харківській - 112,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 52,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 47,
- Запорізький - 29,
- Сумський - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
У відомстві повідомили, що під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення трьох дітей у Маріуполі.
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